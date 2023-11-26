Врач назвал способы предупредить развитие йододефицита

Способы предупредить развитие йододефицита в беседе с «Мослентой» назвала врач-кардиолог «Инвитро-Урал» Анна Чугунникова.

«Один из самых эффективных методов профилактики йододефицита, согласно рекомендациям ВОЗ, это добавление в пищу йодированной соли, в каждом грамме которой содержится около 45 микрограммов йода. Заменяя обычную соль йодированной, можно полностью удовлетворить потребности организма», — пояснила специалист.

Врач отметила, что информация о содержании добавленного йода обязательно указывается на упаковке согласно стандартам ГОСТ 13830–91 и Р 51575–2000, применяемым в России. Но свои свойства даже в закрытой упаковке она сохраняет всего три-четыре месяца. Стоит также учесть, что при высокой температуре такая соль теряет от 22 процентов до 60 процентов йода в зависимости от способа приготовления пищи.

Чтобы обеспечить организм йодом, важно включать в свой ежедневный рацион продукты с его высоким содержанием. Наибольшее количество содержится в морепродуктах, рыбьем жире, икре и морских водорослях, продолжила Чугунникова.

Например, морская капуста содержит более 200 микрограммов йода на 100 граммов продукта, а в креветках этот показатель составляет 150 микрограммов на 100 граммов. Йод также содержится в мясе, фруктах и молочных продуктах, но его там значительно меньше — например, 7-16 микрограммов йода на 100 граммов. продукта содержится в мясе и молочных продуктах. В питьевой воде содержание йода и вовсе крайне низкое — 0,2-2 микрограмма на литр, поэтому для профилактики лучше приобретать йодированную питьевую воду.

Ранее Чугунникова также назвала основные симптомы йододефицита.