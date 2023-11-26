Врач назвал основные симптомы йододефицита

Основные симптомы йододефицита в беседе с «Мослентой» назвала врач-кардиолог «Инвитро-Урал» Анна Чугунникова. Одним из основных показателей недостатка йода в организме является возникновение зоба — увеличение щитовидной железы.

«В большинстве случаев в условиях легкого и умеренного йододефицита патология формируется незаметно, зоб небольших размеров. В условиях тяжелого йодного дефицита зоб может достигать огромных размеров и сопровождаться затруднением глотания и дыхания, дискомфортом в области шеи, осиплостью голоса», — рассказала специалист.

Длительный недостаток йода приводит к развитию патологий, обусловленных нарушением продукции гормонов щитовидной железы: снижению функций нервной системы: постоянное чувство усталости, сонливость, снижение памяти, работоспособности, внимания.

Йододефицит приводит также к нарушению обмен белков, жиров и углеводов, нарушению функционирования сердечно-сосудистой системы (учащение или замедление сердцебиения, перебои в работе сердца, колебания артериального давления, одышка), расстройству репродуктивной функции, в том числе нарушения менструального цикла, бесплодие.

Особенно важно следить за уровнем йода беременным женщинам, так как он влияет не только на ее здоровье, но и на развитие будущего ребенка, пояснила врач.

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