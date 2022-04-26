Названы увеличивающие риск импотенции продукты

Пищу, которая повышает риск импотенции, назвали эндокринолог Мария Бакутина и уролог Гусейин Садыков. В стоп-листе оказались продукты с добавлением лакрицы и фастфуд, пишет «Газета.Ru».

Опасность лакрицы, по словам Садыкова, заключается в блокировке фермента, отвечающего за трансформацию андростендиона в тестостероне.

Фастфуд вызывает переизбыток соли, жиров и углеводов в организме. Злоупотребление такой пищей приводит к ожирению, повышению уровня холестерина в крови, гормона пролактина и эстрогенов, а также к атеросклерозу и снижению продукции тестостерона. Это вызывает импотенцию.

«Доказано, что после употребления фастфуда уровень тестостерона в течение часа падает на 25 процентов и остается сниженным еще на протяжении четырех часов», — рассказала Бакутина.

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