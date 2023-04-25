Стало известно о возможной реакции москвичей на открытие «Ростикса» вместо KFC

О возможной реакции москвичей на открытие ресторанов «Ростикс» вместо KFC стало известно «Мосленте» из разговора с руководителем международной консалтинговой компании Like4Like, автором бестселлеров по ресторанному маркетингу «Битва за гостя» и «Битва за гостя на районе» Ириной Авруцкой. Предприниматель допустила, что жители столицы спокойно отнесутся к замене одной сети на другую.

«Многие гости даже в последние годы называли KFC "Ростиксами" по привычке. Так что возвращение к первоначальному названию, которое было у компании "Росинтер" до продажи бизнеса KFC, — это абсолютно логичное, понятное решение, которое будет воспринято рынком с минимальными сложностями», — заявила эксперт.

Авруцкая предположила, что ребрендинг KFC может вызвать вопросы у потребителей только в случае изменений на уровне продукта и обслуживания. Однако, по ее мнению, глобальных перемен в этих аспектах не предвидится.

Первый ресторан под брендом «Ростикс» откроют на месте KFC во вторник, 25 апреля, на 1-й Тверской-Ямской улице. Судя по опубликованным в сети фото, над входами в обновленные рестораны разместят названия сети из белых букв латиницы, а рядом установят логотип в виде буквы «R».