Известный врач дала рекомендации при аллергической реакции на солнце

Рекомендации при появлении аллергии на солнце дала в своем Telegram-канале известный врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева.

«Аллергия в виде сыпи, покраснения, зуда и боли на коже могла возникнуть не на ультрафиолет как таковой, а на вещество, которое он изменил. Смойте с себя все кремы, духи, косметику, идите в душ. Нанесите успокаивающее средство, например, гель из алоэ вера», — посоветовала она.

При появлении поражений кожи и острой реакции эксперт рекомендует незамедлительно обратиться к врачу, лучше всего сразу к дерматологу. Он поможет «погасить» симптомы. Кроме того, Зубарева советует срочно начать прием витамина D, так как часто любые кожные «аномалии» сочетаются с его острым дефицитом.

С 10:00 до 16:00 врач рекомендует держаться в тени и защищать кожу одеждой, головными уборами и темными очками.

При этом, отмечает Зубарева, у всех аллергиков имеется повышенная кишечная проницаемость, поэтому обязательно необходимо начать лечение кишечника с помощью установленной врачом диеты.

Ранее врач Михаил Гинзбург посоветовал некоторым людям отказаться от абрикосов. По словам специалиста, абрикосы богаты множеством полезных веществ, но их не стоит употреблять тем, у кого индивидуальная непереносимость или аллергия.