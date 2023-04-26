В Подмосковье нашли на улице ребенка 2-3 лет

Подмосковная полиция ищет родственников найденного в Химках ребенка и публикует его фотографию. По данным ГУ МВД по Московской области, мальчика 2-3 лет нашли на улице Марии Рубцовой в Химках в воскресенье, 22 апреля.

«Рост 90 см, нормального телосложения, волосы русые, прямые, глаза карие, особых примет не имеет. Одет по сезону: куртка синего цвета с яркими рисунками желтого, зеленого и красного цветов, кофта серого цвета с поперечными полосками белого и синего цветов, сиреневая футболка, штаны красного цвета со звездочками белого цвета», — указывает ведомство его приметы.

Те, кто что-то знают о ребенке и его родственниках, могут позвонить по телефонам: 8 (495) 572 0202 или 8 (495) 573 0016.

Ранее сообщалось о трехлетнем ребенке, выстрелившем себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкино.