В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травмата

Трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкино. По данным прокуратуры Московской области, мальчик выжил и был госпитализирован.

Малолетний ребенок находился дома без присмотрела родителей и, взяв в руки оставленный в доступном месте пистолет, выстрелил в себя. На данный момент ведомством устанавливаются детали произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал «112», у мальчика диагностировали перелом кости свода черепа. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее россиянин закрылся в квартире с трехлетним сыном и открыл стрельбу по людям.