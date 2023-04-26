17:35, 26 апреля 2023
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В Подмосковье трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травмата
В Пушкино малолетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета и выжил.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Трехлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета в подмосковном Пушкино. По данным прокуратуры Московской области, мальчик выжил и был госпитализирован.
Малолетний ребенок находился дома без присмотрела родителей и, взяв в руки оставленный в доступном месте пистолет, выстрелил в себя. На данный момент ведомством устанавливаются детали произошедшего.
Как сообщает Telegram-канал «112», у мальчика диагностировали перелом кости свода черепа. Он находится в крайне тяжелом состоянии.
Ранее россиянин закрылся в квартире с трехлетним сыном и открыл стрельбу по людям.