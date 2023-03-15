Месячный ребенок блогера-сыроеда умер от истощения

Предварительно от истощения и пневмонии умер месячный ребенок питерского блогера-сыроеда Максима Лютого. ЧП произошло в городе Сочи, сообщает Mash. Новорожденный скончался по дороге в больницу.

По данным Telegram-канала «112», ребенок был рожден в домашних условиях, а акушером выступил сам Лютый. Родители не показывали грудного малыша врачам и забеспокоились лишь тогда, когда его состояние было уже очень тяжелым. В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

Автор методики «очищения организма» Максим Лютый ведет личный блог в соцсетях, где пропагандирует отказ от мяса и еды, подвергающейся термической обработке. Кроме того, он практикует праноедение (питание только энергией солнца, исключая воду и пищу — прим. «Мосленты»).

Ранее сообщалось, что в московском частном детском саду четырехлетняя девочка сломала позвоночник.