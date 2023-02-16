11:27, 16 февраля 2023
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Девочка сломала позвоночник в московском детском саду
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В частном детском саду в Москве четырехлетняя девочка сломала позвоночник, сообщает РЕН ТВ. По данным источника, ребенок упал с высоты 1,5 метра.
«Девочка упала с высоты, когда лазила по игровому комплексу», — сказал собеседник РЕН ТВ. Ребенка госпитализировали, в стационаре пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь, уточнил телеканал.
Ранее трехлетний ребенок умер в одном из детских садов Москвы. По предварительным данным, смерть мальчика наступила от асфиксии.