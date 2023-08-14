12:08, 14 августа 2023
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Ребенок-инвалид выпал из окна пятого этажа в Подмосковье
В Павловском Посаде пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Пятилетний мальчик-инвалид выпал из окна квартиры на пятом этаже в подмосковном Павловском Посаде, сообщает «МК». По данным издания, ребенок остался жив, но попал в больницу в тяжелом состоянии.
В момент несчастного случая мать мальчика спала, выпив алкоголь. Отец находился на работе. За мальчиком присматривала его 15-летняя сестра.
Ранее обнаженная девушка выпала из окна девятого этажа в столичном районе Чертаново. Пострадавшая выжила, но получила различные травмы ног, в том числе и открытые переломы.