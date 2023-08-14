Ребенок-инвалид выпал из окна пятого этажа в Подмосковье

Пятилетний мальчик-инвалид выпал из окна квартиры на пятом этаже в подмосковном Павловском Посаде, сообщает «МК». По данным издания, ребенок остался жив, но попал в больницу в тяжелом состоянии.

В момент несчастного случая мать мальчика спала, выпив алкоголь. Отец находился на работе. За мальчиком присматривала его 15-летняя сестра.

Ранее обнаженная девушка выпала из окна девятого этажа в столичном районе Чертаново. Пострадавшая выжила, но получила различные травмы ног, в том числе и открытые переломы.