Голая девушка выпала из окна девятого этажа в Москве

Инцидент произошел на улице Россошанской. Перед падением девушки из окна в квартире были слышны крики, сообщает SHOT. По словам местных жителей, пострадавшая находилась в помещении со своим молодым человеком.

Девушка выжила, но получила открытые переломы ног. Ей оказывается медицинская помощь.

Ранее в Москве беременная женщина выпала из окна шестого этажа и осталась жива. Россиянка приехала погостить у брата, но, ненадолго уснув, проспала ночную смену и очень переволновалась.