12:02, 25 июля 2023
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Голая девушка выпала из окна девятого этажа в Москве
SHOT: обнаженная девушка выпала из окна девятого этажа в районе Чертаново.
Кадр: Telegram-канал Shot
Из окна девятого этажа в районе Чертаново выпала обнаженная девушка. Видео с места событий публикует Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на улице Россошанской. Перед падением девушки из окна в квартире были слышны крики, сообщает SHOT. По словам местных жителей, пострадавшая находилась в помещении со своим молодым человеком.
Девушка выжила, но получила открытые переломы ног. Ей оказывается медицинская помощь.
Ранее в Москве беременная женщина выпала из окна шестого этажа и осталась жива. Россиянка приехала погостить у брата, но, ненадолго уснув, проспала ночную смену и очень переволновалась.