Маленький ребенок помочился на детской площадке и вызвал споры жителей Подмосковья в комментариях к записи в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

«Ребенок писает на детской площадке на глазах у людей, родители все это видели. Уважаемые родители, просьба, следите за своими детьми, и учите детей правилам в обществе», — написал автор топика.

Большинство подписчиков сообщества осудили автора. Они заявили, что дети не могут долго терпеть и из-за отсутствия общественных туалетов вблизи площадок им можно справлять малую нужду на улице.

«У автора явно нет маленьких детей», «Дети не могут терпеть. Это норма, что малыш писает в кусты. У детей до 10 лет нормальное явление — недержание», «То есть то, что ты снимаешь голого ребенка, это нормально?», «Что за пост? То собаки мешают, теперь дети», — прокомментировали юзеры.

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