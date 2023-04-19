Ребенок пропал без вести после гибели матери в Подмосковье

Трехлетняя девочка пропала без вести после гибели матери в подмосковной Балашихе, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, 18 апреля на козырьке многоэтажки было найдено тело 39-летней женщины. По предварительной версии, она выпала из окна. Трехлетняя дочь погибшей в это время бесследно исчезла. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

Правоохранители осмотрели квартиру, где произошло происшествие, территорию около дома, канализационные коллекторы, побережья реки Пехорки, допросили соседей и родственников погибшей. Ребенок объявлен в розыск.

Как сообщает Telegram-канал Shot, следователи также проверили камеры видеонаблюдения на фасаде дома. На записях зафиксировано, что погибшая накануне заходила с ребенком в подъезд, на улицу девочка не выходила. Проверяются люди, выходившие из подъезда с большими сумками и коробками.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщить имеющуюся информацию о возможном местонахождении пропавшего ребенка по телефонам: 8 (963) -728-95-43 или 8-800-707-79-78 (добавочный 123).

Ранее, в мае прошлого года, МВД напомнило алгоритм действий при пропаже ребенка.