МВД напомнило алгоритм действий при пропаже ребенка

Алгоритм действий при пропаже ребенка напомнили в Telegram-канале «МВД Медиа». Первым делом необходимо немедленно обратиться в полицию, а заявление в дежурной части обязаны принять в любое время суток.

При обращении в полицию следует предоставить свежую фотографию ребенка, подробное описание одежды, особых примет и особенностей поведения. нужноо в подробностях сообщить об обстоятельствах пропажи, круге общения, образе жизни, увеличениях и возможных странностях в поведении ребенка. После чего составьте ориентировки с фотографией и распространить их по городу. При этом нельзя указывать личный номер, чтобы избежать звонков мошенников, говорится в сообщении.

Кроме того, требуется обзвонить всех знакомых ребенка, уточнив малейшие детали их последней встречи, и запросить распечатку сотовых звонков у мобильного оператора, отметив в списке незнакомые контакты. Всю собранную информацию предоставить сотрудникам органов.

Если ребенок исчез в лесу, вблизи водоема, надо самостоятельно обратиться в МЧС. Однако связываться с экстрасенсами, ясновидящими, шаманами не стоит, поскольку так только напрасно потратите силы, время и деньги, предупреждает «МВД Медиа».

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