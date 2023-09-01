21:21, 01 сентября 2023
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Попрыгавший на крыше такси в Подмосковье ребенок возмутил местных жителей
Жителей подмосковных Химок возмутил ребенок на крыше автомобиля такси.
Кадр: группа «Типичные Химки» во «ВКонтакте»
Маленький ребенок попрыгал на крыше припаркованного во дворе подмосковных Химок автомобиля такси и попал на видео, опубликованное в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте». Увиденное возмутило местных жителей.
«Знакомые дети. Родители не занимаются ими», «Какое воспитание с пеленок, таков и результат! И дело даже не в национальности!», «Видимо, на отцовском авто и танцует», «Сегодня попрыгал, а завтра гвоздь возьмет и пошаркает», — прокомментировали юзеры.
На кадрах мальчик около пяти лет забрался на крышу машины и станцевал для своих приятелей, стоявших рядом.
Ранее робот с человеческий рост станцевал в центре Москвы и попал на видео.