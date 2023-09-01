Попрыгавший на крыше такси в Подмосковье ребенок возмутил местных жителей

Маленький ребенок попрыгал на крыше припаркованного во дворе подмосковных Химок автомобиля такси и попал на видео, опубликованное в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте». Увиденное возмутило местных жителей.

«Знакомые дети. Родители не занимаются ими», «Какое воспитание с пеленок, таков и результат! И дело даже не в национальности!», «Видимо, на отцовском авто и танцует», «Сегодня попрыгал, а завтра гвоздь возьмет и пошаркает», — прокомментировали юзеры.