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06:36, 24 августа 2023
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Танцы робота в центре Москвы попали на видео

Опубликовано видео танца робота на Никольской улице в центре Москвы.

Танцы робота в центре Москвы попали на видео
Кадр: Группа «Завтра в Москве | Афиша Москвы» во «ВКонтакте»

Видео танца робота на Никольской улице в центре Москвы было опубликовано в группе «Завтра в Москве | Афиша Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

На видео человекообразный робот останавливается на пешеходной улице у одного из местных заведений, в котором играет музыка и начинает танцевать.

Необычный танцор привлек внимание прохожих и оказался в центре толпы. За кадром слышно не только музыку, но и восторженные крики людей.

Ранее в Москве робот перевел через дорогу другого робота и попал на видео.