06:36, 24 августа 2023
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Танцы робота в центре Москвы попали на видео
Опубликовано видео танца робота на Никольской улице в центре Москвы.
Кадр: Группа «Завтра в Москве | Афиша Москвы» во «ВКонтакте»
Видео танца робота на Никольской улице в центре Москвы было опубликовано в группе «Завтра в Москве | Афиша Москвы» социальной сети «ВКонтакте».
На видео человекообразный робот останавливается на пешеходной улице у одного из местных заведений, в котором играет музыка и начинает танцевать.
Необычный танцор привлек внимание прохожих и оказался в центре толпы. За кадром слышно не только музыку, но и восторженные крики людей.
Ранее в Москве робот перевел через дорогу другого робота и попал на видео.