Известная телеведущая раскрыла рецепт любимого новогоднего напитка

Рецепт своего любимого новогоднего напитка раскрыла в личном Telegram-канале известная телеведущая Елена Летучая.

«Мой самый любимый новогодний напиток — это глинтвейн. Я готовлю его сама, не пользуюсь покупными и особенно порошкообразными добавками!» — заявила она.

Летучая рассказала, что обязательные ингредиенты ее любимого напитка — это красное сухое вино, гвоздика, корица, кардамон, бадьян, душистый перец, мускатный орех, цедра апельсина и сухофрукты (изюм — для сладости, а также чернослив).

В свой домашний глинтвейн она также добавляет мед, имбирь и чабрец, но их рекомендует использовать по желанию.

«Не кипятить! Только нагреть! Обязательно настоять!» — посоветовала телеведущая.

Ранее рецептом «полезного» салата оливье поделилась известная спортсменка и телеведущая, супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева. По ее мнению, популярное новогоднее блюдо незаслуженно попало в стоп-лист многих диетологов.