Определены самые редкие имена новорожденных в Подмосковье

В Подмосковье самыми редкими именами новорожденных в июне 2023 года стали Ася и Авдей, сообщает Главное управление ЗАГС Московской области.

Кроме того, в рейтинг непопулярных женских имен попали Галина, Евдокия, Инга и Олеся. Нескольких мальчиков назвали Антип, Евдоким, Нестор, Трофим.

При этом самыми востребованными именами девочек оказались София, Анна, Ксения, Мария и Ева. В топ-5 популярных мужских имен вошли Михаил, Александр, Максим, Матвей и Артем.

Ранее были названы самые необычные имена новорожденных в Москве.