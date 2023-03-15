Регина Тодоренко высказалась о наказании детей

О наказании детей высказалась в своем Telegram-канале популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко. Она заявила о материальной ответственности своих наследников за проступки.

«В нашей семье я детей не наказываю. В нашей семье дети несут ответственность за свои поступки. Так мы учим их видеть причинно-следственную связь», — заявила телезвезда.

Тодоренко рассказала, что недавно ее старший сын, четырехлетний Михаил разбил подоконник ее музыкальной аппаратурой. После ее спокойного вопроса «Что же теперь делать?» ребенок понял, что «сломал дом» и теперь его надо отремонтировать.

«Я объяснила ему, что сама не могу этого сделать, что нужно вызвать рабочих и заплатить им денежки, и что эти денежки мы возьмем из его сундучка. Потому что это он сломал, значит, это его ответственность», — поделилась Тодоренко.

Знаменитость призналась, что еще год назад она начала бы громко ругаться, но с тех пор смогла осознать, что в этом нет смысла.

«А таким образом ребенок понимает, что я хочу донести, понимает: если натворил дел, то несешь за них ответственность», — сказала она.

Ранее о наказании детей ремнем высказалась телеведущая Ксения Бородина. «Если у вас есть цель сломать своего ребенка, то ремнем вы быстро этого добьетесь», — сказала она.