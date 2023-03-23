Регина Тодоренко призналась в ощущении «я безответственная мать»

Телеведущая Регина Тодоренко назвала себя «безответственной матерью» после травмы ребенка. В неприятных ощущениях она призналась](https://t.me/todorenkoregina/753) подписчикам в личном Telegram-канале.

«Иногда мне кажется, что я гипермать и умело маневрирую между семьей и работой. Но как только начинаю наслаждаться материнством и гордиться собой, наступает какой-то п…ц», — поделилась переживаниями знаменитость.

Тодоренко рассказала, что ее выбила из колеи травма, которую получил ее старший сын Михаил. Во время отдыха в одном из гостиничных комплексов он упал в бассейн и сильно ударился головой. По словам телеведущей, в таких ситуациях она испытывает чувство вины и страдает, что не может забрать всю боль ребенка себе.

Ранее Регина Тодоренко высказалась о наказании детей.