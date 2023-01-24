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18:18, 24 января 2023
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Регина Тодоренко призналась в ощущении себя плохой матерью

Регина Тодоренко призналась в ощущении себя плохой матерью
Фото: @reginatodorenko

В ощущении себя плохой матерью призналась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Регина Тодоренко.

«Уже несколько недель живу с ощущением, что я плохая мать. Мне сложно отказывать детям. Все время хочется им угодить, чтобы видеть на лице улыбку, хочется достать звездочку с неба, дать все лучшее сразу. Но я же понимаю, что в такие моменты во мне говорят мои комплексы», — написала она.

Тодоренко поделилась историей. Ее старший сын Михаил захотел увидеться с подругой, которая живет в США. Она хотела бы отвезти его в гости, но из-за тяжелых и дорогих перелетов, а также из-за младшего сына, который не может надолго остаться без матери из-за грудного вскармливания, это было сложно реализовать, рассказала знаменитость. Однако она нашла выход из ситуации и организовала встречу на нейтральной территории.

Ранее Регина Тодоренко раскрыла секреты счастливого брака. Она уточнила, что их с Топаловым сплотило воспитание детей.

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