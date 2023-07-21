15:17, 21 июля 2023
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Регина Тодоренко раскрыла свое отношение к алкоголю
Телеведущая Тодоренко призналась, что несколько раз в год напивается до потери памяти.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Певица и телеведущая Регина Тодоренко призналась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что несколько раз в год напивается до потери памяти.
«Два-три раза в год я устраиваю треш-день и выпиваю пол-литра текилы. А может, больше… Обычно потом с памятью проблемы», — рассказала она в сторис в ответ на вопрос одного из подписчиков о ее отношении к алкоголю.
Тодоренко подчеркнула, что остальные 362 или 363 дня в году она вообще не пьет алкоголь.
Ранее свой отказ от алкоголя объяснила популярная журналистка и телеведущая Алена Водонаева.