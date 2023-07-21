Регина Тодоренко раскрыла свое отношение к алкоголю

Певица и телеведущая Регина Тодоренко призналась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что несколько раз в год напивается до потери памяти.

«Два-три раза в год я устраиваю треш-день и выпиваю пол-литра текилы. А может, больше… Обычно потом с памятью проблемы», — рассказала она в сторис в ответ на вопрос одного из подписчиков о ее отношении к алкоголю.

Тодоренко подчеркнула, что остальные 362 или 363 дня в году она вообще не пьет алкоголь.

Ранее свой отказ от алкоголя объяснила популярная журналистка и телеведущая Алена Водонаева.