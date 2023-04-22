Алена Водонаева объяснила свой отказ от алкоголя
Телеведущая Водонаева заявила, что отлично живет без спиртного.
Свой отказ от алкоголя объяснила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная журналистка и телеведущая Алена Водонаева. Она заявила, что отлично живет без спиртного.
«Люди так удивляются, когда узнают, что ты ничего не пьешь. И не употребляешь в принципе. Спрашивают: "Что, вообще ничего?!", "Даже на Новый год?!". Отвечаю: "Да!"» — написала знаменитость в сторис.
Водонаева подчеркнула, что всегда чувствует себя замечательно, поэтому какой-то дополнительный допинг ей не требуется.
«Что может быть круче идеальной кожи, хорошей шеи и природных эндорфинов, которые тебя и так штырят?» — добавила она.
Ранее о своих отношениях с алкоголем рассказала популярная актриса Анна Хилькевич.