Алена Водонаева объяснила свой отказ от алкоголя

Свой отказ от алкоголя объяснила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная журналистка и телеведущая Алена Водонаева. Она заявила, что отлично живет без спиртного.

«Люди так удивляются, когда узнают, что ты ничего не пьешь. И не употребляешь в принципе. Спрашивают: "Что, вообще ничего?!", "Даже на Новый год?!". Отвечаю: "Да!"» — написала знаменитость в сторис.

Водонаева подчеркнула, что всегда чувствует себя замечательно, поэтому какой-то дополнительный допинг ей не требуется.

«Что может быть круче идеальной кожи, хорошей шеи и природных эндорфинов, которые тебя и так штырят?» — добавила она.

Ранее о своих отношениях с алкоголем рассказала популярная актриса Анна Хилькевич.