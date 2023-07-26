Регина Тодоренко опубликовала видео в образе Барби

В шуточном ролике телеведущая в костюме куклы залезла в холодильник и помахала рукой мужу, открывшему дверь. Супруг Тодоренко сделал вид, что не заметил ее. «Когда хотела привлечь внимание, но вы в браке уже 10 лет», — подписала видео звезда.

Видео Тодоренко развеселило пользователей сети. «Он подумал, что вы так спасаетесь от жары», «Расстроился, что нет пива», «Надо попробовать», — написали комментаторы.

Ранее фигуру в мини-платье в образе Барби показала актриса Равшана Куркова. Поклонников звезды восхитило ее перевоплощение.