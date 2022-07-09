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Регина Тодоренко раскрыла вес второго ребенка
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
О весе своего второго ребенка певица и телеведущая Регина Тодоренко сообщила в личном Telegram-канале. Девушка призналась, что ее саму эта цифра сильно удивила.
Беременная звезда сходила на УЗИ, где узнала, что вес ее еще не родившегося малыша — пять килограммов. «Пожелайте мне удачи», — обратилась она к подписчикам.
В запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), Тодоренко опубликовала фото удивленного лица, пояснив, что именно так она выглядела, когда узнала о весе второго наследника.
Ранее известная путешественница двумя словами описала свою беременность.