Жителей Подмосковья обязали регистрировать домашних собак

На территории Подмосковья в силу вступил закон об обязательной регистрации домашних собак. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы. Каждой присвоят номер, а ее данные будут внесены в реестр домашних животных Московской области.

Инициатива предполагает, что новый закон будет работать на помощь в поиске потерявшегося питомца. Кроме того, он будет способствовать ответственному отношению к животным и окружающим. Так, например, после регистрации легко можно будет найти хозяина собаки, напавшей на человека.

Для прохождения процедуры необходимо обратиться в ветеринарное учреждение или воспользоваться порталом госуслуг.

Ранее полиция в Москве задержала мужчину, угрожавшего убийством соседских собак.