Опубликовано видео задержания угрожавшего убийством собак в Москве мужчины

По словам россиянки, мужчина позвал еще двух сообщников, которые помогали ему угрожать горожанам с собаками. Кроме того, накануне во дворе охрана нашла нечто похожее на отраву. «Я в шоке! Во дворе гуляют не только собаки, но и дети!» — написала она.

Позже в аккаунте москвички появилась видеозапись задержания хулиганов полицией. Злоумышленники оказывали активное сопротивление и использовали ненормативную лексику.

Ранее мужчина прострелил голову соседке из ружья в Дубне из-за выгула собаки под его окнами.