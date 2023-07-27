Опубликовано видео задержания угрожавшего убийством собак в Москве мужчины
Полиция в Москве задержала мужчину, угрожавшего убийством соседских собак.
Жители ЖК Match Point в районе Филевский парк в Москве массово пожаловались на мужчину, угрожавшему всем людям с собаками. Он грубо пытался прогнать хозяев и их питомцев, а также угрожал убийством животных. Об этом в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала местная жительница.
По словам россиянки, мужчина позвал еще двух сообщников, которые помогали ему угрожать горожанам с собаками. Кроме того, накануне во дворе охрана нашла нечто похожее на отраву. «Я в шоке! Во дворе гуляют не только собаки, но и дети!» — написала она.
Позже в аккаунте москвички появилась видеозапись задержания хулиганов полицией. Злоумышленники оказывали активное сопротивление и использовали ненормативную лексику.
Ранее мужчина прострелил голову соседке из ружья в Дубне из-за выгула собаки под его окнами.