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17:26, 25 июля 2023
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Стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба

Стилист призвала отказаться от суперкоротких джинсовых шорт с кружевами.

Стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба
Фото: Olivia Hibbins / Unsplash

Рейтинг антитрендов летнего гардероба составила для «Мосленты» персональный стилист, эксперт в области моды Марина Герман.

В первую очередь фешен-эксперт призвала отказаться от суперкоротких джинсовых шорт с чрезмерным декором, например устаревшим кружевом, бисером и большим количеством «рванины». При этом Герман отметила, что лаконичные шорты без лишних деталей по-прежнему актуальны, как и топы из атласа или шелка.

Не стоит в этом сезоне надевать и платья и юбки с басками (полосками ткани, пришитыми в районе талии — прим. «Мосленты»), рекомендовала стилист.

Лучше выбрать платье свободного кроя модели парашют. Либо, наоборот, полуприлегающее или прилегающее платье по фигуре из трикотажа в длине макси. Один из интересных вариантов — модель беби-долл с рукавами-буфами

На смену брюкам-дудочкам, по словам стилиста, пришли свободные палаццо (длинные брюки свободного кроя с высокой посадкой), брюки прямого кроя, брюки-бананы длиной семь восьмых с защипами. Узкие рубашки из льна рекомендуется заменить рубашками свободного кроя.

Потеряла актуальность и обувь с перфорацией. Герман посоветовала купить босоножки, слингбэки или балетки.

Ранее стилист Владислав Лисовец разъяснил правила ношения шорт в городе.