Стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба
Стилист призвала отказаться от суперкоротких джинсовых шорт с кружевами.
Рейтинг антитрендов летнего гардероба составила для «Мосленты» персональный стилист, эксперт в области моды Марина Герман.
В первую очередь фешен-эксперт призвала отказаться от суперкоротких джинсовых шорт с чрезмерным декором, например устаревшим кружевом, бисером и большим количеством «рванины». При этом Герман отметила, что лаконичные шорты без лишних деталей по-прежнему актуальны, как и топы из атласа или шелка.
Не стоит в этом сезоне надевать и платья и юбки с басками (полосками ткани, пришитыми в районе талии — прим. «Мосленты»), рекомендовала стилист.
Лучше выбрать платье свободного кроя модели парашют. Либо, наоборот, полуприлегающее или прилегающее платье по фигуре из трикотажа в длине макси. Один из интересных вариантов — модель беби-долл с рукавами-буфами
На смену брюкам-дудочкам, по словам стилиста, пришли свободные палаццо (длинные брюки свободного кроя с высокой посадкой), брюки прямого кроя, брюки-бананы длиной семь восьмых с защипами. Узкие рубашки из льна рекомендуется заменить рубашками свободного кроя.
Потеряла актуальность и обувь с перфорацией. Герман посоветовала купить босоножки, слингбэки или балетки.
Ранее стилист Владислав Лисовец разъяснил правила ношения шорт в городе.