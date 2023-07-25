Стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба

Рейтинг антитрендов летнего гардероба составила для «Мосленты» персональный стилист, эксперт в области моды Марина Герман.

В первую очередь фешен-эксперт призвала отказаться от суперкоротких джинсовых шорт с чрезмерным декором, например устаревшим кружевом, бисером и большим количеством «рванины». При этом Герман отметила, что лаконичные шорты без лишних деталей по-прежнему актуальны, как и топы из атласа или шелка.

Не стоит в этом сезоне надевать и платья и юбки с басками (полосками ткани, пришитыми в районе талии — прим. «Мосленты»), рекомендовала стилист.