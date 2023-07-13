Стилист Лисовец разъяснил правила ношения шорт в городе

Правила ношения шорт в городе разъяснил в новой статье на своем сайте стилист Владислав Лисовец. Он призвал россиянок носить мини-шорты с грубой обувью.

«Сегодня самый топ — это мини. Согласен, тренд не для всех, но для многих, если уметь доигрывать свой образ», — заявил эксперт.

Для прогулок по городу Лисовец посоветовал дополнять шорты грубыми ботинками и высокими сапогами, а шлепанцы отложить для походов на пляж. Верхняя часть образа при этом должна быть объемной, квадратной по силуэту. В качестве актуальных аксессуаров подойдут очки и сумки.

Стилист посоветовал взрослым женщинам оказаться от сочетания «устаревшего кроя шорт с еще более устаревшими блузами», а девушкам — от излишне примитивных форм.

«Не будьте серыми и безликими! Выбирайте, что душе угодно: с карманами, без, спортивные, классические, шелковые, прозрачные, блестящие, джинсовые! Кстати, джинсовые вы можете сделать самостоятельно, отрезав штанины у надоевшей пары джинсов, причем лучше не своей, а бойфренда, брата или отца. Помните о расслабленном и ненадуманном образе — и вперед, ваш выход!» — призвал он.

Ранее Лисовец призвал россиянок носить платья с «бабулиным» принтом и мини.