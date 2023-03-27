Жители Москвы обсудили уместность рекламы на общественных туалетах

Фотография общественных туалетов на востоке столицы вызвала у жителей Москвы спорт об уместности рекламы фаст-фуда на кабинках. Снимок опубликовали в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Большинство юзеров отметили, что реклама неполезной еды здесь уместна.

«Это не реклама, это указатель, куда бежать после фастфуда», «А почему нет?», «Кабинка, скорее всего, не работает. Значит, пусть хоть так пользу приносит», «Просто антиреклама. Как-то не думают рекламщики и заказчики о ее эффекте», «Символично», — прокомментировали юзеры.

На опубликованном фото видно, что на одной из кабинок, расположенный у метро «Щелковская», висит большая реклама популярного ресторана быстрого питания.

Ранее сообщалось, что известный блогер Владислав Поздняков проиграл второй суд российской сети ресторанов «Тануки». Конфликт с ресторанной сетью у него возник в 2021 году из-за рекламы с темнокожими моделями.