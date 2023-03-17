Известный блогер проиграл суд российской сети ресторанов

Известный блогер и создатель движения «Мужское государство» (признано экстремистским и запрещено в РФ) Владислав Поздняков проиграл второй суд российской сети ресторанов «Тануки», сообщает Baza. Россиянина обязали возместить компании понесенные по его вине убытки.

Осенью 2021 года между Поздняковым и ресторанной сетью возник конфликт из-за рекламы с темнокожими моделями. Блогер и его сторонники решили проучить «Тануки» — они сделали большое количество фейковых заказов. Ресторанная сеть потеряла большие деньги.

Руководство компании подало иск на Позднякова с требованием возместить эту денежную потерю. Первый суд состоялся в августе 2022 года, по его итогам блогера обязали вернуть сети 158 тысяч рублей.

Второй суд завершился также не в пользу Позднякова — теперь он должен «Тануки» еще 92 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд отказал православному активисту Михаилу Феодориди по иску к российскому певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда.