Москвичам дали рекомендации по расчету допустимых физических нагрузок

Рекомендации по расчету допустимых физических нагрузок по возрастам дал «Мосленте» заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного Депздрава Николай Бувалин.

«Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в возрасте от 18 до 64 лет заниматься физической активностью необходимо 150-300 минут в неделю со средней или высокой интенсивностью нагрузки. При этом важно два раза в неделю включать в свою программу силовые упражнения», — сказал он.

По достижении 60-64 лет, по его словам, ВОЗ рекомендует к основному времени тренировки 1-2 раза в неделю добавить упражнения на координацию. Это необходимо потому, что в пожилом возрасте меняется структурный состав тела, снижается молекулярная плотность костей, связки становятся менее мобильными, из-за чего велик риск тяжелых последствий от падений и случайных ударов, уточнил специалист.

Бувалин отметил, что в юности человеку следует «прокачивать» ловкость, реакцию и мышцы. В более же старшем возрасте лучше делать упор на координацию и тактическую составляющую спорта, в том числе и для поддержания ясности мышления на всем протяжении жизни.

Ранее Бувалин назвал лучший возраст для начала занятия спортом. По его словам, лучше всего отдать ребенка в спорт в четыре года.