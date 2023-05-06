Офтальмолог дала рекомендации по грамотному выбору очков
Офтальмолог посоветовала учитывать форму лица и стиль одежды при выборе очков.
Рекомендации по грамотному выбору очков дала в беседе с «Мослентой» врач-офтальмолог, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Ирина Афанасова. Она посоветовала учитывать не только заключение врача после проверки зрения, но также форму своего лица и стиль одежды.
«Конечно, в первую очередь нужно тщательно проверить остроту зрения в офтальмологическом кабинете. По результату исследования врач выпишет рецепт для подбора очков, включающий конкретные параметры: диоптрийность линз, предназначение очков (для дали, для близи, для работы за компьютером) и индивидуальное межзрачковое расстояние», — объяснила Афанасова.
Вариант оправы врач призвала подбирать под тип лица. Так, людям с круглым лицом лучше отдавать предпочтение прямоугольным или квадратным очкам с широкими дужками, визуально удлиняющими контур лица. Для овального типа лица подойдет практически любая форма оправы. Оправа с каплевидными линзами и массивные очки отлично будут смотреться на лице квадратной формы, а вытянутую форму лица можно визуально скорректировать оправой, у которой высота больше чем ширина.
Важный фактор при выборе оправы для очков — стиль человека, продолжила Афанасова: оправа должна ему соответствовать.
Деловой стиль — это сдержанность, лаконичность и функциональность. Оправы для экстравагантного стиля предполагают яркие цвета, контрастные сочетания, необычные формы и комбинации фактур. В стиле кэжуал основной упор делается на функциональность и удобство
Ирина Афанасова
Собеседница «Мосленты» перечислила и универсальные правила, которые стоит учитывать при выборе очков с любой оправой. По ее словам, верхняя часть оправы не должна подниматься выше бровей, а нижняя часть не должна касаться щек. Оправа не должна быть тесной, иначе дужка будет давить на нос и оставлять на нем следы. Слишком широкая, свободная оправа приведет к тому, что очки будут спадать. Дужки не должны давить на виски, иначе может заболеть голова.
«Лучше приобрести пару очков: это позволит менять образ и подстрахует, если одни очки сломаются или потеряются. Перед покупкой нужно внимательно осмотреть оправу и убедиться, что на ней нет деформаций, трещин и царапин», — посоветовала офтальмолог.
Если вам прописали очки, не стоит комплексовать! Очки нужно вопринимать как модный аксессуар, они могут прекрасно дополнить любой образ
Ранее Афанасова перечислила тревожные симптомы проблем со зрением. Она призвала следить за освещением и меньше времени уделять гаджетам.