Офтальмолог дала рекомендации по грамотному выбору очков

Рекомендации по грамотному выбору очков дала в беседе с «Мослентой» врач-офтальмолог, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Ирина Афанасова. Она посоветовала учитывать не только заключение врача после проверки зрения, но также форму своего лица и стиль одежды.

«Конечно, в первую очередь нужно тщательно проверить остроту зрения в офтальмологическом кабинете. По результату исследования врач выпишет рецепт для подбора очков, включающий конкретные параметры: диоптрийность линз, предназначение очков (для дали, для близи, для работы за компьютером) и индивидуальное межзрачковое расстояние», — объяснила Афанасова.

Вариант оправы врач призвала подбирать под тип лица. Так, людям с круглым лицом лучше отдавать предпочтение прямоугольным или квадратным очкам с широкими дужками, визуально удлиняющими контур лица. Для овального типа лица подойдет практически любая форма оправы. Оправа с каплевидными линзами и массивные очки отлично будут смотреться на лице квадратной формы, а вытянутую форму лица можно визуально скорректировать оправой, у которой высота больше чем ширина.

Важный фактор при выборе оправы для очков — стиль человека, продолжила Афанасова: оправа должна ему соответствовать.