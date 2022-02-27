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Психолог раскрыла методы борьбы с повышенной тревожностью

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Психолог раскрыла методы борьбы с повышенной тревожностью
Фото: Globallookpress.com

Семейный психолог Светлана Ладейщикова раскрыла методы борьбы с повышенной тревожностью. О них она рассказала «Мосленте».

Первым способом помочь себе в нестабильном эмоциональном состоянии специалист назвала известную дыхательную практику. «Это глубокий вдох на четыре счета и на семь счетов выдох. Это позволяет довольно быстро успокоиться. Дыхание возвращает человека в тело, к самому себе, к своим ощущениям», — пояснила Ладейщикова.

Кроме того, специалист отметила, что любые телесные практики помогают возвращению в нормальное состояние. В пример она привела массаж, йогу и любые занятия спортом. Кроме того, от тревоги может спасти хорошая, вкусная еда, однако увлекаться этим методом не стоит, предупредила Ладейщикова. «Это помогает в краткосрочной перспективе. Вкус возвращает нас в детство, когда мы ощущаем любовь и заботу со стороны взрослых», — заключила психолог.

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