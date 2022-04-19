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Диетолог дала рекомендацию по выбору куличей на Пасху

Диетолог дала рекомендацию по выбору куличей на Пасху
Фото: Cottonbro / Pexels

При покупке пасхальных куличей лучше выбирать продукцию с небольшим сроком годности. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По словам врача, что большой срок хранения кулича свидетельствует о том, что туда добавили стабилизаторы. Она посоветовала выбирать продукт с меньшим сроком хранения и смотреть на содержание в нем жира и углеводов из-за высокой калорийности изделия.

«Кулич все-таки готовится из белой муки с добавлением сахара и масла. Однозначно это продукт из категории не очень полезных. Чем меньше будет в составе жира и углеводов, тем, соответственно, этот кулич будет лучше. Еще на какие-то моменты обращать внимания смысла нет, потому что, как правило, куличи готовятся по ГОСТ, то есть рецептуры классические. Просто нужно ограничиться одним небольшим кусочком», — пояснила диетолог.

Ранее в сети появилась фотография объявления, сделанная в одном из магазинов Подмосковья, — работники известили покупателей, что в преддверии Пасхи готовы бесплатно отдать луковую шелуху. Данное объявление обрадовало россиян.

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