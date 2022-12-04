Тишковец сообщил о рекордном за 68 лет атмосферном давлении в Москве

О рекордном за 68 лет атмосферном давлении в Москве сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, уже более 10 суток этот показатель в столичном регионе превышает норму.

«Сегодня к 09:00 показания барометров вышли на пик — 772,2 миллиметра ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы. Мало того, это рекордное значение для 4 декабря. Прежний максимум держался с 1954 года, когда в этот день было 766,8 миллиметра ртутного столба», — написал синоптик.

Для людей с повышенным давлением сложившуюся погодную ситуацию Тишковец назвал «тяжелым испытанием». Он предупредил, что у гипертоников может нарушиться сон, понизиться физическая и умственная активность, появиться раздражительность, головная боль и другие неприятные симптомы.

Ранее москвичам спрогнозировали даты барического рекорда. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что максимальные значения столичные барометры покажут в воскресенье и понедельник, 4 и 5 декабря.