Москвичам спрогнозировали даты барического рекорда

Даты барического рекорда в Москве спрогнозировал в личном Тelegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Максимальные значения столичные барометры покажут в воскресенье и понедельник, 4 и 5 декабря.

«В воскресенье давление составит 768 миллиметров ртутного столба. Что выше рекорда этого дня, который установлен 4 декабря 1954 года и составляет 766,8 миллиметра ртутного столба. А в первый день новой недели барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба. Это также выше рекорда 2001 года, который для 5 декабря составляет 764,3 миллиметра ртутного столба», — заявил синоптик и отметил, давление начнет снижаться только со среды.

Как сообщил Леус, погодой в регионе управляет антициклон, что в совокупности с высоким атмосферным давлением негативно повлияет на качество воздуха в столице. Смог может быть заметен в утренние и вечерние часы, а нормализуется ситуация с середины следующей недели.

Ранее синоптики предупредили москвичей о наступлении январских морозов. С понедельника, 5 декабря, погода начнет меняться: в столице днем ожидаются морозы до минус 11 градусов.