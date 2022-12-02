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18:43, 02 декабря 2022
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Москвичам спрогнозировали даты барического рекорда

Москвичам спрогнозировали даты барического рекорда
Фото: iSawRed / Unsplash

Даты барического рекорда в Москве спрогнозировал в личном Тelegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Максимальные значения столичные барометры покажут в воскресенье и понедельник, 4 и 5 декабря.

«В воскресенье давление составит 768 миллиметров ртутного столба. Что выше рекорда этого дня, который установлен 4 декабря 1954 года и составляет 766,8 миллиметра ртутного столба. А в первый день новой недели барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба. Это также выше рекорда 2001 года, который для 5 декабря составляет 764,3 миллиметра ртутного столба», — заявил синоптик и отметил, давление начнет снижаться только со среды.

Как сообщил Леус, погодой в регионе управляет антициклон, что в совокупности с высоким атмосферным давлением негативно повлияет на качество воздуха в столице. Смог может быть заметен в утренние и вечерние часы, а нормализуется ситуация с середины следующей недели.

Ранее синоптики предупредили москвичей о наступлении январских морозов. С понедельника, 5 декабря, погода начнет меняться: в столице днем ожидаются морозы до минус 11 градусов.

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