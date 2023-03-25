Россияне назвали оптимальную сумму для ремонта квартиры

Оптимальную стоимость ремонта в квартире назвали россияне в исследовании сервисов ЮMoney и «Ремонт со СберУслугами». По результатам опроса, имеющимся в распоряжении «Мосленты», оказалось, что большинство жителей страны (58 процентов) в среднем готовы потратить несколько сотен тысяч рублей. Так, сумму в 200 тысяч рублей в ремонт вложили 58 процентов опрошенных.

На втором месте оказалась сумма от 200 до 500 тысяч рублей — ее назвали 22 процента россиян. От 500 тысяч до одного миллиона рублей в ремонт вложили девять процентов респондентов, а больше двух миллионов рублей — пять процентов.

При этом больше жители страны готовы экономить на строительных бригадах, на дизайн-проекте, декоре и мебели. Меньше всего респондентов считают допустимой экономию на отделочных и строительных материалах.

Ранее была названа минимальная стоимость ремонта однокомнатной квартиры в Москве в 2023 году. Стало известно, что в среднем на ремонт «однушки» в новостройке уходит 1,5–1,8 миллиона рублей.