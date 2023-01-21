Названа минимальная стоимость ремонта «однушки» в Москве

Минимальную стоимость ремонта однокомнатной квартиры в Москве в 2023 году назвали РИА Недвижимость эксперты. Стало известно, что в среднем на ремонт «однушки» в новостройке уходит 1,5–1,8 миллиона рублей.

«Стоимость черновых работ, которые включают в себя подготовку поверхностей потолка, пола и стен к дальнейшим чистовым работам и проведение инженерных коммуникаций, вместе с материалами для квартиры в новостройке составляет 7-11 тысяч рублей на квадратный метр», — рассказал консультант по ремонту Андрей Хирсанов. Таким образом черновая отделка квартиры площадью 40 метров будет стоить примерно 280-440 тысяч рублей.

Затраты на материалы для чистовой отделки для однокомнатной квартиры указанного метража составят около 250 тысяч рублей (покупка штукатурки, грунтовки, шпатлевки, клея, обоев, плитки, ламината и плинтусов), а выполнение работ по чистовой отделке — около 450 тысяч рублей, отмечают эксперты.

Так, около 200 рублей за квадратный метр будут стоить услуги маляров, а за работу плиточника придется заплатить от 900 рублей. В среднем, стоимость ремонта одного квадратного метра таким образом оценивается примерно в пять тысяч рублей.

А минимальный набор сантехники (унитаз, раковина, ванна или душевая кабина) обойдется примерно в 110 тысяч рублей. Работы по их установке будут стоить еще около 20 тысяч. Стоимость мебели для однокомнатной квартиры оценивают примерно в 700 тысяч рублей. В эту сумму входит кровать, гардероб, кухня, оборудование прихожей и тумба. Минимальный набор бытовой техники (плита, холодильник и стиральная машина) обойдется в 50–100 тысяч рублей, подсчитали специалисты.

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