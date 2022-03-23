Москвичка раскрыла способ сделать ремонт трешки за 230 тысяч рублей

Около трех лет назад перед семьей москвички по имени Заира внезапно встал вопрос расширения жилплощади: с ней, ее супругом и сыном решила жить старшая дочь мужа, поэтому нужно было срочно сменить имеющуюся двушку на трешку. В беседе с «Мослентой» женщина раскрыла способ сделать ремонт трехкомнатной квартиры в кратчайшие сроки и всего за 230 тысяч рублей.

«Мы нашли подходящую нам квартиру на улице Искры в июне. А въехать в нее нам нужно было к 1 сентября. То есть на ремонт оставалось совсем немного времени», — поделилась россиянка.

Так как влезать в долги семья не хотела, отведенный на ремонт бюджет был весьма скромен. «Мало кто в это верит, но мы уложились в 230 тысяч рублей, хотя переделали все, кроме полов», — похвасталась хозяйка. Она рассказала, что в квартире были установлены натяжные потолки, так как это значительно дешевле, чем выравнивать обычные. «Также мы соорудили небольшую гардеробную, потому что поставить пару стен из гипсокартона куда выгоднее, чем покупать шкафы, и поклеили новые обои под покраску: за счет своей плотности, они скрывают некоторые неровности стен», — поделилась собеседница «Мосленты».

Женщина отметила, что ей и ее родным повезло: самые дорогие для ремонта помещения — кухня и санузел — достались им от прежних владельцев в хорошем состоянии и практически не требовали переделок. Кроме того, в квартире уже были установлены пластиковые окна.

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