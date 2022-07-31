Рената Литвинова описала жизнь в Европе словами «я разрешила себе все»

Актриса Рената Литвинова, уехавшая в Европу из России, описала один день из жизни в Париже в своем Telegram-канале. По словам артистки, она «разрешила себе все».

«Сегодня у меня "день лечения" — я разрешила себе все. Сидеть, не вставая, вечность, пропустить все встречи, поезда, игнор не моих расписаний… Съесть макароны, чипсы, выпить все напитки, которые вроде бы никогда нельзя, и правда не от радости, а как-то отдаться печали — всю жизнь в лишениях, но не сегодня. Завтра», — написала Литвинова.

Поклонники актрисы поддержали ее решение. «Живем один раз», «Отдохните, вы заслужили», «Иногда себе можно позволить», — написали фолловеры.

Ранее актер Павел Табаков объяснил причину отъезда Литвиновой из России. По его словам, артистка «отлучилась» в Париж по состоянию здоровья.