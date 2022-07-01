Рэпер Моргенштерн вернулся в Москву

Популярный российский рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), [покинувший]https://moslenta.ru/news/poyavilis-soobsheniya-ob-otezde-morgenshterna-iz-rossii-posle-obvinenii-bastrykina-24-11-2021.htm) Россию в ноябре 2021 года, в пятницу, 1 июля, вернулся в Москву. Об этом свидетельствуют его сторис из аэропорта Домодедово в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист выложил в сеть подмосковные виды, которые он снимал из автомобиля со словами: «Не, **** не верю». В следующей сторис он опубликовал фото машины на заправке.

Ранее в этот же день рэпер показал в сети билет на самолет из Праги в Москву, пригласив горожан в свой ресторан, о закрытии которого из-за проблем с правоохранительными органами он объявил 17 июня.