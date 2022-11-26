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03:41, 26 ноября 2022
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Известная модель обсудила с подписчиками совместный сон с детьми

Известная модель обсудила с подписчиками совместный сон с детьми
Фото: Telegram-канал RESHETOVA

Известная модель Анастасия Решетова обсудила с подписчиками совместный сон с детьми, предложив тему для дискуссии в личном Telegram-канале. По словам знаменитости, она любит спать вместе с сыном Ратмиром, но переживает, не вредно ли это для трехлетнего ребенка.

«В октябре Ратмиру исполнилось три года. Я до сих пор сплю с ним в одной кровати. Стоит отметить, что он спокойно может спать и один, у него нет привыкания. Но я узнала, что совместный сон с родителями в этом возрасте может стать причиной разных проблем», — написала Решетова.

Модель спросила мнения фолловеров, может ли совместный сон сформировать нездоровую зависимость от родителей, ведь именно в три года «ребенок начинает осознавать себя как отдельную личность и устанавливать свои границы».

Многие подписчики канала Решетовой отметили, что тоже предпочитают спать вместе со своими детьми, и это никак не влияет на самостоятельность и независимость младшего поколения в будущем. «Скажу вам как бывший ребенок: я спала с мамой, наверное, лет до 12. Всегда независима, свои проблемы решаю сама, никаких советов у мамы не спрашиваю», «Ни дня не спал с родителями, но при этом испытываю полную зависимость от мнения матери. У друга сын спал с ними в кровати до восьми лет, но сейчас абсолютно независим от их мнения, живет в другой стране, ведет свой бизнес», — написали юзеры.

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