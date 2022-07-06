Известный режиссер рассказал о ночных посиделках в баре с мировыми кинозвездами

В честь 35–летия со дня открытия XV Московского международного кинофестиваля известный кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал «Мосленте» о ночных посиделках в баре с мировыми кинозвездами

Он отметил, что тот фестиваль был одним из крупнейших не только в Москве, но и во всем мире. Шахназаров был единственным из СССР, кто представлял на мероприятии свой фильм «Курьер». Помимо него там были такие знаменитые иностранцы, как Федерико Феллини, Роберт Де Ниро, который был председателем жюри, и другие крупнейшие фигуры из мира кино.

«Кого я только там не видел! Конечно, это было связано еще и с тем, что фестиваль был первым после начала Перестройки. Это мероприятие не могло не вызвать огромный интерес у мировой кинообщественности. Поэтому все и приехали на Московский фестиваль. Маркес, кстати, приехал. Милош Форман был», — отметил он.

Шахназаров вспомнил, как сидел с последним в баре и выпивал практически в течение целой ночи. Ему также представилась возможность пообщаться и с Феллини, и с Де Ниро, который даже дал ему свой номер для связи. Сам Шахназаров признался, что так никогда по нему и не позвонил.

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