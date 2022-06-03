Режиссер хоррор-фильмов рассказала о спасении кактусов и других цветов

О спасении кактусов и других цветов рассказала «Мосленте» режиссер фильмов в жанре хоррор, видеохудожница, сценарист и режиссер программы «Хит-сториз. История одного клипа» на телеканале Муз-ТВ Диана Галимзанова.

Галимзанова обратила внимание пришедшего к ней в гости корреспондента на стоящий на столе засушенный букет. «Его мне подарили на день рождения сотрудники галереи "Бомба", где я работаю. Букетов тогда было много, но именно этот как-то особенно красиво засох. И я решила его оставить», — рассказала она.

Компанию засушенным цветам в интерьере квартиры режиссера в Тишинском переулке составляют кактусы: на подоконнике в спальне девушки их целая коллекция. «Один из кактусов был найден на помойке, другой я забрала из московского Музея современного искусства, после того как провела там перформанс. Они у меня отлично прижились и "раскактусились"», — сказала собеседница «Мосленты».

Ранее московская актриса, звезда фильмов «Вратарь галактики» и «Матильда» Екатерина Дар рассказала о своей необычной коллекции.