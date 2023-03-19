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19:10, 19 марта 2023
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Синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о резком похолодании

Синоптик Тишковец спрогнозировал резкое похолодание в Москве и Подмосковье в конце марта.

Синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о резком похолодании
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

О резком похолодании в Москве и Подмосковье предупредил горожан синоптик Евгений Тишковец. В своем Telegram-канале он сообщил, что тепло придет в столицу лишь на время, после чего характер погоды изменится.

«Конец марта и начало апреля вновь разочаруют — резко похолодает», — написал он.

Специалист отметил, что в столичный регион вновь вернутся снегопады и низкие температуры. Он подчеркнул, что утверждения о наступлении в городе метеорологической весны и устойчивых положительных температур пока преждевременны.

Ранее специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что устойчивое тепло в столице следует ожидать с 20 марта.

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