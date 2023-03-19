Москвичам назвали дату прихода метеорологической весны

Дату прихода метеорологической весны москвичам назвала специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. В интервью «Вечерней Москве» она рассказала, что устойчивое тепло в столице следует ожидать с 20 марта.

Специалист пояснила, что термин «метеорологическая весна» означает, что среднесуточная температура за окном долгое время держится на плюсовой отметке. Снег в столице, по ее словам, полностью растает к концу марта или к началу апреля.

Помимо этого, метеоролог отметила, что нынешней весной в городе наблюдается переизбыток осадков.

Ранее россиянка заметила главную примету наступления весны в московском парке — появление огарей.