Жителям Москвы пообещали резкое потепление

Резкое потепление на предстоящих выходных, 25 и 26 февраля, пообещал жителям Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС он уточнил, что оттепель придет в город уже в пятницу, 24 февраля.

«В ночь на пятницу погода еще холодная — минус 14-16 градусов, но с трех-четырех утра температура начнет стремительно повышаться, во второй половине дня она уже будет в диапазоне минус 2-4 градуса», — сказал специалист.

В субботу потепление будет еще значительнее, отметил метеоролог. Днем ожидается от минус трех до плюс двух градусов. Вильфанд добавил, что в столице в эти дни пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Ранее Вильфанд пообещал столичным жителям аномальный мороз до минус 28 градусов. Он сообщил, что в среду, 22 февраля прогнозируется самый холодный день февраля.