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19:18, 21 февраля 2023
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Москвичам пообещали аномальный мороз

Москвичам пообещали аномальный мороз
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Аномальный мороз до минус 28 градусов пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил «Интерфаксу», что в среду, 22 февраля прогнозируется самый холодный день.

«Минимальная температура ночью — минус 19-21, по области до минус 28 градусов. А дневные температуры — минус 13-11. Очень холодная погода, которая на 8-9 градусов ниже многолетних значений», — рассказал синоптик.

На День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве ожидается 18-16 градусов мороза ночью, в Подмосковье — до минус 23 градусов. Дневная температура составит минус 10-9 градусов, по области — до минус 12. Это ниже нормы примерно на восемь градусов, уточнил Вильфанд.

Несмотря на все это, в целом погода в столичном регионе ожидается спокойной и без осадков, отметил синоптик.

Ранее оттепель на широкую Масленицу в Москве спрогнозировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, с 23 по 26 февраля в столицу придет оттепель от нуля до плюс двух градусов.

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