Названы риски городского шума для здоровья москвичей

Риски городского шума для здоровья людей назвал RT заместитель руководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов. По его словам, в Москве эта проблема стоит наиболее остро.

«Если это длительное хроническое воздействие, когда люди годами живут возле трассы, могут возникнуть головная боль, повышенная усталость, нарушения работы сердечно-сосудистой, нервной систем, нарушения в психоэмоциональной сфере», — сказал эксперт.

Он отметил, что основным источником шума стал автотранспорт. По словам Гуськова, транспортный шум в городах — вторая по значимости проблема для здоровья после качества атмосферного воздуха, ухудшение которого может вызывать у человека повышение кровяного давления и одышку.

После Москвы самыми шумными городами он назвал Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. Самыми тихими регионами страны стали Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия.

Ранее оценку здоровью москвичей дал профессор Сеченовского университета, паразитолог Евгений Морозов. Специалист заявил, что в жителях столицы «не живет практически никто».